Chiude la relazione col ragazzo più giovane e lui la aggredisce

Ha una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei e quando decide di lasciarlo lui si presenta nel suo negozio aggredendola fisicamente e derubandola di 80 euro. Vittima una parrucchiera di Moie di 51 anni. La donna sarebbe stata presa al collo dal giovane, uno jesino di 25 anni, poi sarebbe stata strattonata. Mentre cercava di chiamare aiuto col cellulare il giovane le avrebbe gettato il telefonino a terra. Aperta la cassa si sarebbe impossessato delle banconote per poi fuggire via. Il fatto è successo il 18 marzo del 2022. Adesso è finito a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello. La donna con cui avrebbe avuto una relazione durata più di un anno, lo ha denunciato inizialmente per rapina ai carabinieri dopo l’aggressione. A chiamare i militari era stato il figlio a cui la parrucchiera aveva telefonato dopo il furto, sconvolta. I carabinieri si erano portati a casa dell’imputato trovandolo descritto come la vittima aveva detto, fornendo il tipo di indumenti indossati e i colori. I militari non avevano però trovato il denaro ma l’abbigliamento coincideva. Stando alla versione del giovane, difeso dall’avvocato Michele Liuti, i fatti sarebbero andati diversamente. Sarebbe stato lui a voler troncare la relazione perché in paese tutti si erano accorti e tra loro c’era troppa differenza di età. La donna lo avrebbe riempito di regali e saltuariamente gli dava anche dei soldi. Quando lui l’ha lasciata avrebbe iniziato a fargli dei dispetti. Ora è intenzionato a risarcirla, per evitare il giudizio. L’udienza è stata aggiornata al 3 luglio.