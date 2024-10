Chiude la rosticceria: "Fantasie del mare"

"Abbiamo chiuso l’attività. Clienti e amici ci hanno dato tantissima stima e tanta soddisfazione. Tutto comincia, ma anche tutto termina e ora tocca a noi. Con affetto vi diciamo un grandioso ciao e grazie". ll cartello, rigorosamente su carta paglia è stato affisso da Ciccio ed Anna delle "Fantasie del mare", storica rosticceria di pesce di via Roma. Un’altra attività commerciale che cessa in città. Ciccio e Anna Brega hanno deciso di godersi il meritato riposo e abbassare la saracinesca per sempre, circondati dall’affetto di tanti clienti. "Il loro fritto, sughi e brodetto di pesce resteranno immortali" commenta un affezionato cliente. "Chiudono gli artisti del pesce delle ’Le Fantasie del Mare’, grazie Ciccio e Anna per averci risolto, con la bontà del vostro pesce, tante cene – scrive sui social un altro jesino -. Sono davvero triste, pensando anche che tra le migliaia di barche esposte in ogni forma dentro il locale, ci sia anche la barchetta fatta dalla nostra piccola Irene tipo 12 anni fa, con dedica. Ciccio giù via Roma è stata un’istituzione, le sue battute senza filtro e quella certezza che seppur sbrontolando, un sugo lo avevi sempre, mancheranno a tutti. Mi mancherà e tanto anche quel sapore casalingo di pesce, ci ero davvero abituato".