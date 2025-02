Chiude l’ambulatorio medico. Consegnate firme in Comune

È stata consegnata ieri mattina al sindaco di Montemarciano Maurizio Grilli, la petizione firmata da più di 700 persone in cui viene chiesto di interessare gli organi sanitari, a partire dal Direttore del Distretto Ast di Ancona fino all’assessore Regionale alla Sanità, per mantenere sul territorio di Marina di Montemarciano il servizio ambulatoriale dei Medici di Medicina Generale. "Il servizio è fondamentale per le categorie più fragili". L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la salute pubblica, due anni dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia, che ha messo in evidenza le fragilità del sistema sanitario locale.

I medici avevano informato i pazienti attraverso una lettera: "Il Comune di Montemarciano, con circa 9800 persone (dati Istat al 31 dicembre 2023) avrebbe diritto a 8 medici di base e ad un pediatra di base. I recenti licenziamenti per età pensionabile o per la scelta di svolgere altro tipo di lavoro, hanno ridotto questo numero a solo 6 unità. Alle assegnazioni per le convezioni tenutesi in data 17 dicembre, per una carenza di medici di base di circa 140 unità in tutto il territorio marchigiano, si sono presentati appena 50 medici. E nessuno ha scelto il comune di Montemarciano, dove ci sono 2 zone carenti. Per la cronaca, mancano 13 medici di base in Ancona, 7 a Jesi, 8 a Fabriano, 2 a Falconara Marittima, 2 a Senigallia, e potremmo continuare ad aggiungere comuni dove la carenza di medici sta diventando un problema serio – si legge nel documento - Il ruolo del ’medico di famiglia’ è quello di avere cura del suo assistito anche nell’ottica di risolvere fin dove possibile, le situazioni di criticità per evitare inutili accessi al pronto soccorso e l’aumento di ricoveri ospedalieri impropri".

Una vera e propria battaglia quella messa in atto dai cittadini di Montemarciano che hanno scritto anche ai vertici dell’Ast: "Non riteniamo giusto che il problema della scarsità numerica dei Mmg venga ’risolto’ con un accentramento del servizio che penalizza soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Si parla tanto della capillarietà dei servizi territoriali ma nella realtà purtroppo assistiamo alla pratica opposta – si legge nel documento -. Per noi, la migliore condizione possibile per la salvaguardia della tutela sanitaria dei cittadini resta quella della prossimità del servizio".

A rimanere scoperti in passato, erano stati anche piccoli comuni dell’hinterland senigalliese dove la mancanza di pediatri aveva causato non pochi problemi a neo genitori costretti a macinare chilometri per far visitare i figli da medici del Ssn.