Chiude l’asilo nido: i genitori non ci stanno

E’ stata una tavola rotonda molto partecipata nella sala convegni di via Mazzini a Castelfidardo dove mamme, operatrici e politici hanno parlato del loro futuro in vista della demolizione dell’asilo nido comunale. "Le mamme presenti hanno evidenziato l’importanza della continuità educativa e la forte contrarietà alla soluzione prospettata dall’Amministrazione di "dirottare" i bambini nei nidi privati che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, con tutte le ricadute negative che questa scelta, giustamente contestata, porterà nel medio periodo alle famiglie ma anche alle operatrici del nido che dopo 13 anni di servizio eccellente e apprezzato da tutta la comunità perderanno il lavoro", racconta il gruppo del Pd fidardense. Il gruppo consiliare Pd-Bene in Comune lancia un appello: "Auspichiamo, in piena serenità, un’apertura al confronto costruttivo da parte dell’Amministrazione comunale per arrivare ad una soluzione condivisa fra tutti gli attori coinvolti".