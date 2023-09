Chiude l'edicola libreria a Jesi: "Nessuno vuole rilevarla"

"Non abbiamo trovato nessuno disposto a portare avanti l’attività nonostante l’avremmo ceduta davvero a poco. Nessuno che abbia voluto cercare di capire come funziona e come si lavori in un’edicola libreria". Così Paolo Tomassetti che per trent’anni ha portato avanti l’attività assieme ad Andrea Belegni prima nel chiosco di piazza Pergolesi poi nei locali dell’ex libreria Cattolica non hanno trovato eredi e così hanno dovuto restituire la licenza. Dal 14 ottobre anche questa saracinesca lungo corso Matteotti si abbasserà inesorabilmente. "Un anno fa a San Settimio abbiamo messo fuori il cartello per la cessione della gestione – spiega Paolo Tomassetti che è in cerca di un lavoro che possa accompagnarlo alla pensione – ma in pochi ci hanno contattato per chiederci di cosa si trattasse. Una mamma voleva prenderla per le sue due figlie, lei le avrebbe aiutate a prendere i giornali la mattina presto, ma avrebbero dovuto essere loro ad impegnarsi per 12 ore al giorno. Un lavoro anche poco remunerativo oggi come oggi con il dilagare delle vendite on line e del digitale per due famiglie. Probabilmente un segno dei tempi e la fine di un’epoca".