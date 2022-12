Chiude l’ultimo market in centro

Il centro senza supermercati: chiude il Conad di viale Bonopera. Alluvione e caro bollette hanno fatto gettare la spugna a molti imprenditori che hanno preferito abbassare le serrande per sempre. Adesso è anche il momento delle catene che, paragonando costi-ricavi, scelgono la strada della chiusura. Il caro bollette ha inciso pesantemente su molti esercizi, tra cui alcuni che hanno fatto la storia della città. Era già accaduto in passato con piccole botteghe, poi era stata la volta dei negozi e ora tocca anche ai supermercati. Da oggi serrande abbassate al Conad di viale Bonopera, un esercizio storico, a servizio del centro storico ma anche del lungomare Marconi che ora resta senza negozi di generi alimentari. Una tegola per i tanti senigalliesi che da anni facevano spesa in quel supermercato, con un parcheggio a servizio dello stesso e che da oggi sarà chiuso per sempre. Sembrerebbe che al momento non ci sarebbe alcun esercizio pronto a riaprire. E dire che fino a quando non è sfumato il progetto legato al rifacimento dello stadio Bianchelli, dov’era previsto anche un supermercato Conad, si era parlato dei tanti supermercati presenti in città, peccato che ora nessuno sia in centro storico. I residenti si troveranno così costretti a salire in auto per fare la spesa. Unico generi alimentari a servizio del centro storico resta quello di via Mastai, mentre non ci sono più supermercati come solitamente avviene nelle città turistiche. E dire che il Conad di viale Bonopera, prima Sidis, poi Cityper, è stato uno dei primi e dei più grandi supermercati aperti in città negli anni ’80. All’interno erano presenti anche un banco prodotti freschi e salumeria e un banco macelleria. Tre negozi in uno che soddisfavano le esigenze di tantissime persone che nei mesi estivi frequentano gli stabilimenti balneari, per non parlare delle tante abitazioni, lato mare, vicine a supermercato. “Ora il centro non ha più un supermercato, una città che invece di andare avanti va indietro“ . un commento social dov’è stata diffusa la notizia - una notizia che ha colto molti di sorpresa. Un altro pezzo di storia della spiaggia di velluto che si porta via questo 2022, insieme a ‘Dolcezze’, negozio di dolciumi a poca distanza dal supermercato che, proprio come il Conad di viale Bonopera, abbasserà per sempre le serrande.