Chiude Pop Corn: "Per noi venne Bud Spencer"

di Nicolò Moricci

Chiude Pop Corn, una delle storiche attività di Corso Amendola. In tanti, nell’ultima settimana, hanno notato i cartelloni verdi affissi in vetrina con l’annuncio di chiusura attività all’angolo con via Rismondo. Dopo 45 anni di onorato servizio, la titolare Claudia Papini lascia: "È stata una decisione sofferta, maturata per raggiunti limiti di età. Ho 72 anni e ho fatto la mia parte – dice – ora, largo ai giovani. Il mio sogno è che Pop Corn non chiuda, ma continui la sua vita nonostante me. Mi piacerebbe che a rilevarlo fosse una coppia di anconetani – riflette. In questi giorni, in tanti passano in negozio emozionati: mi abbracciano dicendomi che con me va via un pezzo di storia di Ancona, quasi un monumento".

L’esercizio aveva aperto nel 1977 e all’inaugurazione aveva partecipato uno dei volti più noti dell’epoca, l’attore Bud Spencer (pseudonimo di Carlo Pedersoli). Il compare di Terence Hill negli spaghetti western aveva infatti creato – a metà anni ’70 – la linea di jeans con il marchio ‘Bud’. I pantaloni (capi per bambini e ragazzi dai 2 anni ai 14 anni) venivano realizzati anche in velluto dalla ‘MiniPant’ di Cingoli. Così, Bud Spencer venne ad Ancona: era il gennaio ’77 e ad aspettarlo, nel rione Adriatico, c’era una marea di ammiratori con i cartelli in mano: c’era scritto ‘Bud sei forte’ e ‘Piedone sei grande’. Dopo 4 anni, nel gennaio ’81, sarà Claudia Papini, attuale titolare di Pop Corn, a rilevare l’attività: "Ho vestito intere generazioni: adesso, mi vengono a salutare i figli dei figli di coloro che ho vestito. Sentire così tanto affetto da parte della clientela è una grande soddisfazione e dispiace chiudere, ma una volta raggiunta una certa età bisogna capire i propri limiti e fermarsi. Insomma, devo pensare a me, anche se per i miei colleghi di corso Amendola io ci sarò sempre. In molti mi hanno chiesto di appoggiarli nelle varie iniziative che il nostro centro commerciale naturale organizzerà e io ho già dato la mia disponibilità. Corso Amendola – prosegue Papini – sta crescendo. Sono sicura che nel tempo il vero centro di Ancona diventerà questo e non corso Mazzini e corso Garibaldi, che ormai – per quanto riguarda il vestiario – vanta quasi tutte catene. Il commercio anconetano sta finendo e bisogna valorizzare i negozi a conduzione familiare, incentivando il ricambio generazionale, altrimenti spariranno. Se caro bollette e inflazione abbiano influito sulla chiusura? No, e neppure l’online ci ha infastidito più di tanto, perché noi avevamo una clientela consolidata". La svendita totale è partita qualche giorno fa, con sconti fino all’80%.