Chiuse le feste, si fanno i conti Per il Natale spesi 100mila euro

Le festività natalizie si sono chiuse in bellezza con la Befana in centro a Osimo e, mentre si tolgono le luminarie, si fanno anche i conti di quanto è costata l’organizzazione del calendario di iniziative turistico-culturali per "Osimo Natale 2022". Circa centomila euro è la cifra totale del Natale osimano per la cui gestione il Comune ha incaricato la sua azienda speciale Asso e la Osimo servizi in particolare per gli allestimenti. Concessi poi contributi a Confcommercio – Marche centrali (30mila euro per l’allestimento delle luminarie in centro e per gli addobbi e le installazioni luminose del Villaggio di babbo Natale in piazza), Croce rossa (tremila euro per la Silent red night) e all’Ordine dei frati minori conventuali, 500 euro per i concerti della corale Borroni. I costi affrontati dalla Asso a carico del Comune si sono attestati su 52mila e 300 euro, quelli di Osimo servizi 14mila e 640 euro. Ci sono poi quattromila euro per l’associazione Polo music aps per l’organizzazione del Festival Nuova coppa pianisti. Difficile calcolare invece i numeri del ritorno economico della spesa investita: il Natale osimano comunque, scevro dalle normative anti Covid stringenti dell’anno scorso, ha avuto buoni numeri in termini di presenze e visite alle grotte ad esempio e alle principali attrazioni che si sono vestite di festa per l’occasione.