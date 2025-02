Chiuso al traffico l’ultimo tratto di viale IV Novembre per lavori

Da oggi e fino al 15 marzo 2025 sarà chiuso al traffico l’ultimo tratto di viale IV Novembre, da Via De Bosis fino a Viale Bonopera/Via Podesti. L’interruzione è disposta per consentire i lavori di sostituzione della condotta fognaria nell’ultimo tratto di Viale IV novembre, nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del complesso la Penna, dal momento che si rende necessario realizzare un profondo scavo per mettere in posa le condutture. In quel tratto potranno operare e transitare solo i mezzi d’opera e di cantiere.

Il traffico proveniente da Viale IV novembre in direzione Viale Bonopera/Via Podesti verrà quindi deviato su Via De Bosis. Verrà chiusa al traffico, fatta eccezione per i soli residenti, anche Via Don Minzoni nel tratto compreso da Piazza Toti a Viale IV Novembre. La segnaletica stradale che avvisa dell’interruzione e’ già stata posizionata sul luogo.

Un altro intervento importante e fondamentale per la spiaggia di velluto in vista della stagione estiva. Altri interventi erano stati effettuati riguardo agli attraversamenti personali luminosi. Lavori in corso anche in strada della Marina per la realizzazione di una rotatoria per regolare l’intersezione con la statale adriatica nord.