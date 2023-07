Chiuso anche San Ciriaco ad Ancona: centinaia di turisti restano davanti ai portoni sbarrati

Ancona, 9 luglio 2023 – Chiese e monumenti chiusi in un sabato estivo di luglio: così il turismo difficilmente decollerà ad Ancona. L’argomento è stato il leit-motiv della campagna elettorale della destra che ha vinto le recenti elezioni comunali ed è al primissimo posto dell’agenda di governo del sindaco Daniele Silvetti. O meglio, dovrebbe essere in testa ai suoi pensieri. Lo stesso Silvetti non sarà probabilmente contento di sapere che ieri centinaia di turisti a spasso per il centro storico del capoluogo dorico hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte a una serie di monumenti e chiese.

A partire dall’attrazione principale di Ancona, la sua cattedrale appoggiata sul colle Guasco. Il Duomo, il sabato mattina, chiuso al pubblico, con buona pace delle tantissime persone in assetto di visita costrette a una repentina marcia indietro. Le porte d’ingresso di san Ciriaco, principale e laterale, spinte senza esito e la delusione di non poter visitare l’interno di un sito straordinario. Gli orari ieri prevedevano l’apertura dalle 14, ma nessuno lo ha spiegato ai turisti, molti stranieri, che non pensavano di trovare la chiesa più importante della città chiusa in un sabato di luglio. Molti avevano deciso di sfruttare la comodità del trenino messo a disposizione ormai da anni da parte dell’amministrazione, ma una volta salite le rampe di via Papa Giovanni XXIII si sono trovati davanti l’amara sorpresa. Tanta gente ha proseguito il giro sperando di avere miglior fortuna altrove, mentre in pochi hanno approfittato dell’apertura dell’attiguo Museo Diocesano. Un dettaglio in questo caso salta all’occhio. Appena dentro l’area del chiostro c’è un’auto parcheggiata con un telo protettivo, davvero di cattivo gusto e il senso di scarso decoro. Detto che ormai i siti archeologici chiusi, a partire dall’Anfiteatro Romano, non sono più una notizia, ci sono alcune notizie virtuose in arrivo dal nostro giro di ieri mattina. Il MAM, Museo Archeologico delle Marche, ospitato nel suggestivo palazzo Ferretti, era regolarmente aperto e visitabile, lo stesso dicasi per la Pinacoteca Comunale di via Pizzecolli e per la chiesa di San Francesco alle Scale nell’omonima piazza. Le buone notizie finiscono qui e danno spazio di nuovo a quelle meno positive. Siamo tornati verso il Duomo, fermandoci all’esterno di una delle chiese più belle non solo della città, quella degli Scalzi o dei Santi Pellegrino e Teresa, in piazza del Senato.

Chiusa a quattro mandate, come spesso capita, nonostante lo sforzo della vecchia amministrazione di tenerla aperta affidandosi a un’associazione privata. Difficile aspettarsi che le istituzioni riescano a trovare il modo per tenere aperta la chiesa del Gesù di piazza Stracca, davanti al Palazzo degli Anziani (anch’esso chiuso ieri mattina), non solo a causa dei suoi problemi di agibilità. Al contrario, non esistono scusanti per la chiusura al pubblico, sempre ieri mattina, della gemma delle gemme storico-monumentali di Ancona: la chiesa di Santa Maria della Piazza, davanti all’omonima portella che consente l’accesso al Porto Antico. Gruppi di turisti, tra cui uno piuttosto nutrito di scout, si sono trovati davanti all’ingresso della chiesa, tristemente chiuso e sigillato. In questo caso, come per altri, l’amministrazione dovrebbe aumentare la frequenza dei rapporti e degli accordi con la Curia. Col passare delle settimane la neutralizzazione delle responsabilità per il poco tempo trascorso dalle elezioni non potrà più essere come scudo per scacciare le critiche. Specie per chi su turismo ha basato la campagna elettorale.