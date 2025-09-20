Chiuso il caso delle panchine. Il Pg rinuncia a fare appello

E’ definitivamente chiuso il caso giudiziario delle panchine di piazza Cavour e del loro restyling. La Procura generale ha rinunciato all’appello che aveva fatto il pubblico ministero Paolo Gubinelli, ad agosto dello scorso anno. La decisione è stata resa nota nell’udienza di ieri in Corte di Appello dove era imputato per la 35ensima volta l’ex ingegnere capo del Comune di Ancona, Luciano Lucchetti, 74 anni, difeso dall’avvocato Roberto Tiberi.

L’ingegnere ormai è un habitué delle aule di giustizia perché bersagliato da processi che lo hanno poi sempre assolto. Anche per le famose panchine, per cui veniva contestata a Lucchetti la violazione di una norma sui beni culturali e relativa al restauro di un bene storico disposto senza autorizzazione della Soprintendenza, è stato assolto in primo grado, con formula piena. "Il fatto non sussiste", era stato stabilito ad aprile del 2024 dalla giudice Tiziana Fancello. Il tribunale ordinario gli aveva dato ragione, tutta regolare la procedura di restauro, nessuna colpa per lui.

Vicenda chiusa? No perché il pm Gubinelli, dopo le motivazioni della sentenza, aveva fatto appello motivando che la decisione si basava "su una errata ricostruzione fattuale della vicenda e sulla distorsione della disciplina di settore". Sulla vicenda delle panchine sono passati quasi 10 anni e incombeva la prescrizione. Per Lucchetti, che ieri ha atteso la sentenza fino a tardo pomeriggio, è diventata definitiva quindi l’assoluzione ottenuta in primo grado. A processo c’era arrivato dopo essersi opposto a un decreto penale di condanna di 5mila euro.

La decisione sulle panchine, realizzate nel 1920, di ferro e ghisa, con il bollettino di guerra inciso sullo schienale, risaliva al 2019. C’era da rifare la piazza così erano state tolte. Cinque di loro erano finite in subappalto ad una ditta emiliana.