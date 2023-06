"Chiusura del ponte, eviteremo i disagi"

di Sara Ferreri

"Noi ci siamo e ci saremo con una presenza costante. Non possiamo cancellare i disagi che inevitabilmente ci saranno ma cercheremo in tutti i modi di alleviarli". Parola del sindaco Lorenzo Fiordelmondo ieri mattina nel quartiere Minonna per la chiusura sperimentale (fino a domani compreso) di Ponte San Carlo. Con lui l’assessora Valeria Melappioni e il comandante della polizia locale Cristian Lupipdi. "Da parte nostra – ha aggiunto il sindaco che poi ha scelto anche il bus navetta gratuito per raggiungere il municipio e a pranzo è tornato a Minonna per toccare con mano le criticità – c’è l’impegno nel controllare costantemente l’andamento dei lavori: è partito il cantiere per lo spostamento dei sottoservizi che dovrà necessariamente concludersi entro agosto per partire subito dopo con i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte. Entro il 2024 dovremo avere il nuovo ponte e faremo di tutto affinchè sia così". Già dal mattino e poi durante la giornata nelle ore di punta si sono create lunghe code di auto e rallentamenti specie sul versante Piandelmedico e in particolare dalla zona Ponte Pio a risalire via Roma. Qui nel primo pomeriggio si è aggiunto il disagio di una rapida, ma consistente bomba d’acqua. Colpita soprattutto la zona di via Piandelmedico con fango e acqua che, uscita dal fosso ha invaso la strada. Appena 15 minuti di pioggia abbondante che ha causato disagi e allagamenti sulla strada che poi diventa Provinciale. Inevitabili le code che già dalla mattinata si sono formate per via della chiusura sperimentale al traffico per tre giorni del ponte San Carlo. Un incidente si è verificato lungo la superstrada in direzione mare tra le uscite di Jesi Ovest e Jesi Centro. Lunghe code si sono formate con inevitabili disagi per automobilisti e pendolari. I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di una pianta al confine tra la strada pubblica e un’abitazione privata. Per via della chiusura del ponte San Carlo si sono formati, specie, nelle ore di punta incolonnamenti anche sulla rampa di uscita Jesi Est della superstrada a causa dello stop che ha costretto i mezzi ad attendere già quando si trovavano sulla carreggiata della Ss76. Il ponte in questi tre giorni di sperimentazione sarà attraversato dai pedoni, non dai ciclisti e dai mezzi se non quelli di soccorso. Tra le poche proteste quella dell’edicolante di Minonna Oriano Ciamberlini che ha anche affisso dei cartelloni fuori dalla sua attività per protestare contro la sperimentazione a suo dire "inutile e dannosa".