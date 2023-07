Chiusura della Biblioteca Comunale Antonelliana a Senigallia, Un Attacco alla Cultura

Nell’ambito dei lavori di rinnovo e di rifunzionalizzazione degli impianti finalizzati a rendere la struttura più fruibile ed accogliente, la sede della Biblioteca Comunale Antonelliana sarà chiusa al pubblico a partire da venerdì 7 luglio fino a venerdì 1 settembre. Resteranno garantiti il servizio di prestito librario, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30 nella sede dello Iat in via Ottorino Manni. Dal 17 luglio tornerà attivo anche il servizio di sala lettura ed emeroteca al primo piano, in via Marchetti 73. Un attacco alla cultura, così lo ha definito l’opposizione: "Oltre un anno fa centinaia di cittadini manifestavano, tramite una petizione, la necessità di rendere la sala lettura più efficiente sia attraverso l’ampliamento degli orari di apertura sia attraverso l’installazione di un maggior numero di prese per permettere agli utenti di poter utilizzare i propri devices – spiega il Pd in un comunicato – con questo ‘attacco alla cultura’ città si ritrova così priva di uno spazio fondamentale non solo per lo studio, ma anche per il turismo. È bene sottolineare, infatti, come la biblioteca abbia un grosso potenziale per ospitare eventi culturali da inserire nel calendario estivo degli eventi. Un disagio che evidenzia l’ennesima mancanza di programmazione".