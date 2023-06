Chiusura sperimentale del ponte, buon esito delle prove generali

Ponte San Carlo, buona la prima e anche la seconda. Anche ieri, nelle ore di punta, si sono formate lunghe code di automobili e mezzi in via Piandelmedico dalla zona di Ponte Pio fino all’asse Sud mentre minori disagi si sono registrati per chi si è spostato tra il quartiere Minonna e le frazioni attraverso lo svincolo Jesi Est della superstrada. Si tratta delle prove generali di uno stop al traffico su questa direttrice che, da settembre durerà almeno un anno, piene dell’Esino permettendo. Si tratta di una chiusura sperimentale, a scuole ancora aperte, per testare le misure compensative che la giunta Fiordelmondo sta studiando in vista dell’apertura del cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte. I residenti del quartiere Minonna, specie le famiglie che hanno figli piccoli e lavoro, temono importanti ripercussioni sui loro spostamenti sia dal punto di vista del tempo che da quello economico. Per raggiungere il centro di Jesi in questi giorni debbono fare il giro a Jesi est (consigliata) o a Piandelmedico allungando ogni volta il tragitto di una decina di chilometri. In questi tre giorni non sembra essere stato particolarmente utilizzato il bus navetta gratuito introdotto in via sperimentale.