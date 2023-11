"Chiusure in crescita, servono interventi"

Più chiusure che nuove aperture in centro, le associazioni di categoria incontrano la giunta Ghergo e chiedono interventi per invertire la rotta. "Come Cna abbiamo fortemente voluto questo incontro - rimarca il presidente Maurizio Romagnoli - per portare insieme alle altre categorie sul tavolo dell’Amministrazione il nostro punto di vista sulla situazione in centro storico, caratterizzata da esercenti in grandissima difficoltà a causa degli scarsi flussi di persone nel "cuore" della città, una tendenza che se non arginata porterebbe a ulteriori chiusure verso una prospettiva di "desertificazione" poi difficilmente reversibile. Pienamente consapevoli che la riapertura di circa 200 metri di area pedonale non possa di certo rappresentare la soluzione per invertire queste dinamiche, abbiamo chiesto di elaborare insieme un progetto complessivo che possa prevedere una rivisitazione organica di vari aspetti, dai parcheggi all’arredo urbano passando per una puntuale programmazione di eventi e per politiche fiscali che possano incentivare gli investimenti in centro". Tra l’altro si chiede "una rivalutazione strategica della tariffazione sui parcheggi, questioni sulle quali la Giunta si è resa disponibile a lavorare e confrontarsi sin da subito".