Choc a Torrette Auto lo investe: grave un giovane

Choc ieri sera a Torrette nei pressi della stazione. Un uomo di 24 anni di origini straniere è stato travolto da una Micra diretta verso Falconara mentre stava attraversando la strada.

Le prime immagini dell’uomo disteso a terra che non sembrava dare segni di ripresa hanno allarmato tutti. Poi, con l’arrivo dei primi soccorritori, si è capito che la vittima dell’investimento apriva gli occhi e riusciva a parlare, seppur debolmente. Ma non muoveva braccia e gambe. Quindi è stato dato l’allarme al 118. Sul posto dal vicino ospedale sono arrivate le ambulanze con l’automedica. Il ferito è stato immobilizzato e caricato in barella all’interno del mezzo di soccorso per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale regionale.

Le sue condizioni sarebbero grave, ma non rischierebbe la vita. Tutta da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’investimento sono arrivati i carabinieri del radiomobile er i primi rilievi. Da accertare se il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure no. Il tratto della Flaminia in questione è purtroppo noto alle cronache: scarsa illuminazione e riflessi delle luci su un asfalto tutt’altro che perfetto non favoriscono di certo la sicurezza.

Inevitabili i disagi per la circolazione in un punto nevralgico della viabilità cittadina.

Intanto sempre ieri ma poco dopo le 14.30 le ambulanze sono dovute intervenire in via Sacripanti, nei quartieri nuovi per una donna di 57 anni precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Da appurare se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. A trovare il corpo della donna nella piazzetta sotto il palazzo, sarebbe stato un medico che abita nel quartiere e che ha presto le prime cure alla ferita, le cui condizioni apparivano molto gravi. La donna ha riportato un trauma cranico grave, la frattura del bacino e un’emorragia interna. E’ ricoverata in gravi condizioni nella rianimazione dell’ospedale di Torrette. Non è da escludere, vista la dinamica, che si tratti di un gesto volontario. Al momento non ci sarebbero testimoni oculari dell’accaduto che ha comunque destato profonda impressione nel quartiere.