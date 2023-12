Choc al centro Caritas. Dorme accanto al figlioletto. Un ospite tenta di violentarla

Dormiva in una struttura della Caritas, con il bimbo piccolo accanto, quando ha sentito qualcuno infilarsi nel suo letto e appoggiarle i genitali addosso. L’uomo si sarebbe anche strusciato sulla donna che si era svegliata di soprassalto chiedendo aiuto. Con l’accusa di violenza sessuale (nella fattispecie più lieve) un 50enne, ospite della struttura, è stato condannato ieri ad 1 anno e 6 mesi di carcere (pena sospesa). La sentenza è arrivata davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini.

L’episodio risale al 22 dicembre del 2018 e si è verificato a Senigallia, in un dormitorio che accoglie senzatetto e persone bisognose. L’imputato, un croato difeso dall’avvocato Michele Zuccaro, era ospite dell’associazione perché senza dimora e quindi necessitava di un posto letto dove passare le notti. Anche la donna, una 30enne senegalese, era appoggiata alla stessa struttura con tutta la sua famiglia, un bimbo piccolo e il marito, perché la sua casa era diventata inagibile a causa di un incendio. All’alba il croato si sarebbe alzato per andare in bagno. Nel tornare in stanza aveva aperto una porta diversa dalla sua camera e si era infilato nel letto della donna, indossando solo un paio di pantaloncini corti. La 30enne, in dormiveglia, aveva sentito i suoi genitali appoggiati al fondoschiena. Lì per lì aveva pensato che fosse il marito che però si era già svegliato da un pezzo per andare al lavoro e non era più in camera con lei. Quando ha realizzato che non era il compagno si è messa ad urlare svegliando il bambino che le dormiva accanto e tutto il personale in struttura. In camera da letto erano arrivati i responsabili della Caritas che gestivano gli alloggi e il croato era stato denunciato con l’accusa di violenza sessuale.

L’uomo ha sempre negato i fatti sostenendo di aver solo sbagliato letto e che non aveva avuto nessuna intenzione di approfittare della donna. Uscite le motivazioni della condanna potrà ricorrere in appello.