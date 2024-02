Choc al Ventaglio: uomo nudo al parco

Vede delle signore al parco e si spoglia mostrando ad una di loro in particolare le parti intime: scatta l’allarme e il giovane, 22enne di origini straniere ma domiciliato in città, viene beccato e denunciato dai carabinieri. E’ accaduto domenica alle 8,30 al parco del Ventaglio. Alla centrale operativa della compagnia di Jesi era arrivata la segnalazione della presenza di un uomo all’interno del parco del Ventaglio di Jesi, il quale aveva mostrato le parti intime ad una donna che era seduta tranquillamente al parco con alcune amiche. Ai militari intervenuti, è stata fornita la descrizione di quest’ultimo – preziosa, in tal senso, la collaborazione offerta dai presenti – che è stato, quindi, individuato poco distante ed identificato. Si tratta di un giovane straniero che vive n città da qualche tempo. I controlli della compagnia carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni in chiave preventiva di ogni reato. In particolare, per contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti e di natura predatoria e prevenire il fenomeno dell’incidentalità stradale correlata a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti.