Choc alla Mole. Si spoglia e si butta in mare. Trovata morta sotto al ponte

Era in acqua, con il capo riverso, immobile, quando una passante l’ha notata mentre camminava. Ha chiesto aiuto a due uomini che si sono prodigati per tirare fuori quel corpo dalle acque del porto.

Nel portarla sulla banchina, lato strada, si sono accorti che non aveva i vestiti. Tragedia ieri pomeriggio alla Mole Vanvitelliana, in zona Mandracchio, dove attorno alle 17 è stata vista una donna in mare.

Inutile ogni tentativo di rianimarla. La vittima sarebbe caduta in acqua dal canalone che permette l’accesso alla Mole, sul lato di Porta Pia. La figlia di un pescatore l’avrebbe vista spogliarsi, scavalcare e tuffarsi di sotto. Un’altezza non elevata in quel tratto, dove anche l’acqua è relativamente bassa.

La ricostruzione dell’accaduto ieri sera era ancora al vaglio della polizia che stava raccogliendo informazioni tra le persone presenti.

Si tratterebbe di una 58enne, originaria della provincia di Taranto. I documenti sono stati trovati tra i vestiti abbandonati nella terra ferma ma ieri sera occorrevano ancora ulteriori verifiche per attribuirli al cadavere. Dopo l’avvistamento del corpo in mare sono arrivati sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Gialla e si era alzata in volo anche l’eliambulanza poi rientrata vuota.

Percorrendo la scalinata della banchina due uomini hanno raggiunto l’acqua per recuperare il corpo che affiorava e hanno iniziato a rianimare la donna che non dava segni di vita. Poi hanno continuato i sanitari ma è stato tutto inutile, il cuore non ha più ripreso a battere.

Alla Mole ieri c’era un congresso nazionale ed era pieno di persone. I primi ad arrivare sono stati alcuni operatori della Capitaneria di porto, presenti per il convegno, poi arrivati i vigili urbani che hanno lasciato il Mandracchio poco dopo perché le indagini sono della polizia. Sul posto è stata chiamata la Scientifica per i rilievi ed è arrivato anche il medico legale. La donna non aveva segni di una aggressione. Questo fa propendere all’ipotesi di un gesto volontario. Escluso un incidente visto che si è tolta i vestiti prima di cadere in acqua. Nel tuffarsi potrebbe essersi lasciata morire oppure non sapendo nuotare è annegata.

Le operazioni sono andate avanti per diverse ore poi la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Torrette, a disposizione del magistrato di turno che deciderà se fare o meno una autopsia. Il via vai di ambulanze e sirene ha attirato diverse persone che ieri si trovavano nella zona.