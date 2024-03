Choc alla stazione, accoltellato all’addome. Aggressori in fuga subito fermati dalla polizia

Choc nel pomeriggio vicino alla stazione ferroviaria. Un uomo di 37 anni, originario del Pakistan, è stato accoltellato all’addome. Secondo una prima ricostruzione il 37enne si trovava non distante dalla mensa di via Berti quando è stato avvicinato da alcune persone, sembrerebbe di origine somala. Uno di questi, per cause ancora da chiarire, lo ha raggiunto all’addome con un fendente. La fuga dei responsabili per le vie della città è durata alcuni minuti. Gli agenti della polizia ferroviaria sono riusciti a rintracciarli ed identificarli. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.