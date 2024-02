Choc in stazione: prima la insegue poi la bacia

Ha tentato di approcciarla con violenza. L’ha colta di sorpresa, sul treno, nonostante fosse pieno di gente. Era sabato scorso a bordo del treno regionale, nella tratta tra Jesi e Falconara Marittima, quando si è consumato il fatto.

L’uomo ha avvicinato una ragazza, iniziando un approccio. Ha iniziato a parlare avvicinandosi a lei sempre più, con insistenza. Fino a che il treno si è fermato alla stazione ferroviaria di Falconara.

Sono scesi tutti e due. Lui, 45 anni, l’ha seguita. Si è avvicinato alla donna ancora di più e, contro la sua volontà, ha tentato di baciarla sulle labbra, riuscendo a raggiungere le guance.

Dopo essersi divincolata con una scusa da quell’uomo, la ragazza si è dunque allontanata. Ha pensato subito di chiamare aiuto.

Si è seminascosta, ha preso in mano il cellulare e ha mandato un messaggio ad un’amica. Lui, nel frattempo, non vedendola più, si è allontanato dalla stazione.

E’ stata proprio l’altra ragazza dall’altro capo del telefono a chiamare i carabinieri chiedendo il loro intervento.

E’ passato pochissimo tempo. I militari della Tenenza, giunti subito sul posto, l’hanno vista subito quella donna.

E’ stata soccorsa, mentre era visibilmente scossa per l’accaduto.

Tremava e non riusciva a capacitarsi di quanto successo. Si sentiva profondamente violata per quel bacio, per quell’approccio troppo intimo e non voluto.

Ha iniziato a descriverlo e solo grazie alla ricostruzione fornita, i carabinieri sono riusciti ad intercettare poco dopo il 45enne, extracomunitario ma residente ad Ancona che, nel frattempo, si era allontanato a piedi per le vie del centro abitato di Falconara.

Da lì è scattata la denuncia, immediata, nei suoi confronti. Al termine dell’attività di indagine, i militari hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria quell’uomo sul cui capo oggi pende l’accusa di violenza sessuale. Un atto di violenza a tutti gli effetti appunto, perché posto in essere nei confronti di una persona non consenziente. Alla vista dei militari l’uomo non avrebbe parlato né tentato di giustificare quanto appena accaduto. Ne dovrà comunque rispondere in tribunale. Di episodi simili se ne contano diversi tra Falconara e Ancona nell’ultimo anno, segnalazioni che hanno fatto scattare denunce da parte di donne che conoscevano anche a malapena l’assalitore. I controlli contro ogni forma di illecito da parte di tutte le forze dell’ordine sono sempre intensi e lo saranno anche il prossimo fine settimana quando solitamente si intensificano i flussi.

Silvia Santini