Choc nel condominio. Ragazzina di 15 anni vola giù dal balcone. È in rianimazione

Era sul balcone della sua cameretta quando un residente, che si trovava di sotto, nel cortile sul retro della palazzina, l’ha vista ciondolare dalla ringhiera e poi cadere nel vuoto per quasi dieci metri. Gravissima una 15enne, studentessa. È stata ricoverata con un trauma cranico in rianimazione, all’ospedale di Torrette: la prognosi è riservata. La minore, di nazionalità bengalese, è precipitata dal balcone di casa, al terzo piano, ieri pomeriggio, verso le 18, in via Capodistria. Era ancora in ciabatte, con i jeans e una felpa. Il residente le ha urlato, ma lei è volata di sotto, schiantandosi a terra. Precipitando, è rimasta impigliata nei fili dei panni di un balcone sottostante, al primo piano, che sotto il suo peso si sono spezzati. Questo avrebbe attutito un po’ la caduta. Il boato è stato avvertito dai vicini di casa e anche dalla madre e dalla sorella, che in quel momento erano in casa, in sala, con i due nipotini piccoli della 15enne. Le due donne si sono affacciate e hanno visto l’orrore, la giovane era di sotto in una pozza di sangue. Sono corse giù, per le scale, urlando disperate. Una famiglia, vicini di casa, in quel momento tornava dalla spesa. "Abbiamo sentito un botto e poi abbiamo visto la poverina a terra – ha raccontato la vicina di casa –. Un giovane con il monopattino ha detto di averla vista scavalcare e le ha urlato qualcosa. Una scena terribile, quella ragazza è sempre gentile qui nel palazzo, saluta sempre tutti". Da diversi mesi era tornata a vivere nella palazzina, dove c’era la sorella con il marito e due bambini. A breve però la sua famiglia avrebbe cambiato casa. Qualcuno del palazzo sentiva spesso dei litigi in casa e la 15enne non sarebbe stata contenta di indossare sempre il velo. I motivi religiosi, però, sono stati esclusi per l’accaduto dal fratello della minorenne. "Mia sorella era ed è libera di uscire – ha detto al Carlino –. Lo ha sempre fatto, con me, con le amiche, anche oggi pomeriggio (ieri, ndr) doveva uscire e si stava preparando per farlo poco prima dell’incidente. Non sappiamo che cosa sia successo, perché è finita di sotto. La nostra non è una famiglia integralista, viviamo in Italia da tanti anni". La 15enne è stata soccorsa dal 118 e dalla Croce Rossa, che l’ha portata con un codice di massima gravità all’ospedale di Torrette. Lì l’ha raggiunta il padre che si trovava al lavoro quando è caduta di sotto. La madre e la sorella sono state sentite in casa, dalla polizia, arrivata poco dopo sul posto. È in via di accertamento cosa sia accaduto, se la caduta sia stata voluta o accidentale. La minore aveva festeggiato da poco il compleanno e stando ai familiari era serena. L’avrebbe turbata solo un viaggio che i genitori avevano in programma di fare, per tornare per un periodo in Bangladesh. Per quello avrebbe dovuto lasciare indietro la scuola, dove è molto portata e brava. Il suo sogno è di fare la stilista.