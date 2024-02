Choc vicino alla stazione. Uomo insegue ragazzine: una riesce a palpeggiarla. Arrestato un 34enne

Avvicinate da un uomo, vicino alla stazione ferroviaria, sarebbero state prima importunate con apprezzamenti a sfondo sessuale poi una di loro sarebbe stata anche palpeggiata nelle parti intime. Sotto choc due 13enni, italiane, fuggite via a gambe levate. Il loro molestatore le ha inseguite e continuate a importunare per un bel tratto di strada. Solo l’intervento del papà di una delle due adolescenti ha interrotto il terribile incontro finito con un arresto per violenza sessuale su minore.

Le manette, per un 34enne albabese, residente in città e con un regolare lavoro, sono scattate nella notte tra sabato e domenica. È finito agli arresti domiciliari, dopo l’intervento della polizia. Gli agenti sono stati chiamati dal padre di una delle due, dopo i fatti che hanno avuto inizio in piazza Rosselli.

Le due minorenni si trovavano in zona dopo una serata trascorsa probabilmente con amici e l’uomo le avrebbe avvicinate. Inizialmente ha fatto loro dei complimenti poi però quelle parole sarebbero state troppo spinte e le ragazzine hanno cercato di allontanarsi. L’uomo ne avrebbe raggiunta una a cui ha allungato le mani per palpeggiarla. La ragazzina sarebbe riuscita a divincolarsi, ferendosi anche a un braccio, e insieme all’amica si sono dirette verso piazza Ugo Bassi per raggiungere la propria abitazione. Arrivate in via Giordano Bruno, quasi sotto casa, il padre di una ha sentito le grida della figlia così è sceso in strada a vedere cosa stava succedendo.

Il genitore ha intercettato le ragazzine prendendo le loro difese da quel presunto maniaco. Il papà ha lanciato degli oggetti contro l’albabese, per aiutare la figlia e la sua amica, poi ha chiamato il 112 cercando di bloccare l’uomo. Una pattuglia della polizia è arrivata a sirene spiegate e ha bloccato il 33enne arrestandolo. Ieri mattina l’albabese, difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere, ha affrontato l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Sonia Piermartini dando una versione diversa dei fatti. Non ha negato un approccio con le due giovani, che credeva maggiorenni per la parvenza anche dell’abbigliamento indossato, ma ha sostenuto che le ragazzine gli avevano chiesto 5 euro per le sigarette.

Lui si era rifiutato di dare soldi. Le due amiche avrebbero poi proposto al 33enne di passare la notte insieme e che se accettava volevano 50 euro, 30 subito e 20 arrivate a casa. L’albabese avrebbe dato i 30 euro ma le due sarebbero subito scappate. Così le ha rincorse e nel tentativo di strappare di mano le banconote a una di loro una ragazzina si è ferita. Poi è arrivato il padre. L’arresto è stato convalidato con la misura cautelare dei domiciliari e il permesso di uscire solo per andare al lavoro.

Le minorenni non sono state ancora sentite dalla polizia sui fatti ma il genitore intervenuto ha fatto lui la denuncia. Sia l’aggressore che le ragazzine abitano nel quartiere dove sono successi i fatti. Il giorno dopo un russo è stato invece arrestato ma subito rimesso libero per aver importunato tre donne in piazza Ugo Bassi.

Marina Verdenelli