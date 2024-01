Christian, compleanno in musica con gli amici

Sarà un weekend di musica con un unico grande protagonista: Christian Cialona. Domani infatti compirà 19 anni e la sua famiglia ha deciso di fargli un gran bel regalo. Il giovane è affetto da una patologia rara, la Leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, malattia purtroppo degenerativa e attualmente incurabile, eppure Christian è conosciuto da molti come un modello di forza e tenacia.

Si parte sabato al "Fork" di Marzocca che ospiterà il concerto dei Musaico e del violinista dei Nomadi Sergio Reggioli, porteranno sul palco i "Racconti Nomadi", un suggestivo viaggio nei sessant’anni di musica e storia della celebre band italiana.

Domenica pomeriggio invece, Christian, la sua famiglia e i tanti amici si sposteranno al Vox di Jesi dove si svolgerà l’evento di beneficenza "Un Compleanno Rock per Christian", a partire dalle 17. L’evento è stato ideato da Sergio Cialona ed Emily Iavasile per festeggiare il 19° compleanno del figlio. Si esibiranno gruppi rock metal come i JD Conspiracy, i Monsters of Rock, Levania, Winter Tales e Run Chicken Fun, intervallati da dj Max Lelli. Madrina dell’evento sarà la campionessa olimpionica Elisa di Francisca. Parte del ricavato sarà devoluto alla famiglia per le continue terapie di cui Christian ha bisogno.

Questo è il programma dell’evento, ma c’è tanto di più oltre alle apprezzabili note musicali, basti pensare al contagioso entusiasmo di Christian, di suo padre Sergio e di Emiliy, la mamma. "Abbiamo accostato due generi musicali diversi, la mia antica passione per il rock metal e l’amore di Christian per i Nomadi – dice Sergio Cialona -. La sua passione per questo mitico gruppo è nata diversi anni fa, quando ci siamo trasferiti a Porto Potenza Picena per sottoporlo alle cure del Santo Stefano, Christian frequentava l’asilo e con lui c’era la figlia del violinista dei Nomadi: Sergio Reggioli". Una passione nata da un’amicizia, ma Christian adora la musica. "Lo vediamo coinvolto, segue il pezzo, osserva i cantanti o i batteristi e chiede ad Emily informazioni sui colori o la forma degli strumenti – continua Sergio -. Secondo noi sono stimoli positivi, ma anche un modo per rilassarsi. Christian è un curioso, con delle passioni, ama la musica così come la Juventus, insieme non ci perdiamo una partita".

"Sappiamo cosa significa avere bisogno di aiuto, perciò vorremmo dare una mano agli altri – conclude il papà di Christian -. Emily lo sta facendo con il libro che ha scritto, purtroppo è difficile coinvolgere in maniera continuativa le istituzioni, ma in Italia la solidarietà non manca ed è un ottimo punto di partenza".

Nicolò Scocchera