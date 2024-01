"Ci hanno sbattuto in faccia il ’mostro’"

Martedì 30 gennaio 2024. Qualche minuto dopo le 14.45. Gli operai hanno appena terminato di imbracare quel palo extra large che, alle 15 in punto, dopo il sollevamento con l’autogru, sarà poi posizionato nella piattaforma di cemento. È mastodontica, l’antenna. Si alza per 34 metri verso il cielo terso e già copre la visuale di chi, ben prima dell’installazione, abitava lì, in via Panoramica.

Quei residenti increduli e infuriati che, da sotto, provano a prendere farraginosamente le misure. "Sarà una difficile convivenza", annuncia uno di loro al Carlino. O ancora si ironizza, pur di non piangere, sulla scelta cromatica del ripetitore, vista la punta tinta di biancorosso, coerentemente alla squadra di calcio di Ancona, per un’infrastruttura che è stata collocata in un campo privato del capoluogo. "Ma sappiamo bene che gli effetti saranno per noi falconaresi – lamenta un altro –. Ce l’hanno costruita in faccia, di fronte alla case. Non possiamo accettarlo".

Non possono accettarlo e rilanciano la loro battaglia giudiziaria. Ironia della sorte, proprio ieri, sono state pressoché ultimate le pratiche dei due legali Massimiliano Bossio e Giorgio Valente in vista del ricorso al Tar. Saranno complessivamente novanta le persone che si opporranno all’antenna. Questo a completamento di un percorso avviato nei giorni scorsi, tra assemblee pubbliche e validazioni delle firme. Conseguenza di quei lavori avviati ad inizio gennaio e che hanno gettato nello sconforto i residenti.

Lavori per conto di Inwit Vodafone, nell’ambito della Missione ‘Digitalizzazione’ della Next Generation Eu, che, nonostante i pareri negativi dei Comuni di Falconara, prima, e Ancona, poi, avevano ricevuto il via libera a procedere il 21 settembre 2023 dalla Conferenza dei Servizi.

E ora che l’antenna è su, si ripropongono quei fantasmi del recente passato: "Paesaggio deturpato, rischi per la salute, svalutazione degli immobili", i commenti più frequenti lungo la via. Dove è altrettanto chiara la posizione di chi non si dice contrario all’antenna, ma che ovviamente vorrebbe vederla in un’altra posizione, più verso la campagna, ad una distanza tale da non interferire con le abitazioni.

Duro il commento del portavoce dei residenti, Giacomo Chiari: "Ora che il ‘mostro’ è stato issato nel silenzio più totale delle amministrazioni, invito il sindaco Stefania Signorini e l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi a venire in via Panoramica per valutare l’impatto visivo di una zona vista mare e colline violentata da questo scempio, al quale loro non hanno mai dato un parere nel merito. Il silenzio del Comune ci lascia basiti e impietriti", conclude.

Giacomo Giampieri