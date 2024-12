"Ci interessa solo la messa in sicurezza"

Nel 2006 fu proprio la sua piccola azienda a essere danneggiata dall’alluvione e da quel momento non ha mai smesso di combattere, per se stesso e per gli altri. L’osimano Andrea Pesaresi adesso è il portavoce del Comitato alluvione Marche.

Qual è l’obiettivo del Comitato?

"Ho visto la disperazione negli occhi degli alluvionati. Oltre che sollecitare gli interventi e cercare di reperire le risorse finanziarie con i parlamentari, il Comitato veglia sulla messa a terra dei progetti e tempi di realizzazione. Non contestiamo ma vogliamo essere costruttivi per portare a casa la messa in sicurezza dell’intero territorio in un’ottica di prevenzione". Quali novità a oggi?

"E’ di questi giorni la notizia che la Regione ha aperto la piattaforma https://alluvione 2024 sulla quale le imprese possono depositare la propria denuncia nella persona dell’amministratore tramite speed per ottenere (con autocertificazione) un ristoro massimo di 20mila euro. I privati, utilizzando il modello B1 (che noi del comitato abbiamo inviato a tutti gli iscritti, scaricabile dai siti dei Comuni o della Regione) da consegnare a mezzo pec o a mano all’ufficio protocollo del comune di residenza entro le ore 24 del 20 gennaio 2025, potranno ricevere un indennizzo per ora fino a cinquemila euro per danni alla casa in cui abitano, quindi prima casa. Nel modello C1 abbiamo fatto inserire anche le imprese agricole."

Cosa manca?

"Sono per il momento sono escluse le seconde case e gli automezzi per i quali stiamo sollecitando un nuovo decreto".

Quali richieste avete fatto?

"Mi preme sottolineare che quanto stanziato finora fa parte della somma urgenza, non di quei soldi che saranno stanziati per andare a coprire i danni che emergeranno dalle denunce. Sul fronte delle richieste che il Comitato ha fatto al Governo tramite i parlamentari c’è un emendamento per ulteriori 5 milioni di euro da integrare a quelli già stanziati per la somma urgenza".

Cosa serve per Osimo?

"Per la messa in sicurezza del territorio e in particolare del bacino dell’Aspio e le casse di espansione a Osimo sono già stati stanziati circa 16 milioni. I lavori pare partiranno a febbraio 2025. Osimo ha necessità di interventi urgenti come il raddoppio del sistema fognario di Osimo Stazione che stava per essere approvato dal Consiglio comunale prima che il sindaco Francesco Pirani rassegnasse le dimissioni. Servono interventi poi via Edison dove ci sono molte criticità".

Per gli altri Comuni?

"Occorrono altri fondi per il Comune di Numana, circa 12 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto fognario che non è più sufficiente allo sviluppo dell’area e che ha mostrato tutta la sua fragilità, per il quale è già approvato un progetto di Acquambiente. Poi serve un progetto intercomunale per Loreto e Porto Recanati, due comuni confinanti ma su due Provincie diverse, quindi con particolari problemi da affrontare. E’ indispensabile un intervento urgente ma non c’è ancora un progetto condiviso e il Comitato se ne sta occupando con l’aiuto del Consiglio di quartiere".

Silvia Santini