"Ci sentiamo abbandonati. Soprattutto nella sanità"

"Sono del ‘49, ho 75 anni e scenderò in piazza con la Cgil soprattutto per protestare contro il nostro sistema sanitario. Non è possibile che le liste di attesa siano sempre chiuse e che per una visita medica sia necessario pagare le prestazioni di tasca propria anche se urgenti. Mi è capitato fin troppo spesso di non trovare posto, ad esempio di recente ho dovuto fare una visita oculistica a pagamento perché dopo ben 2 ore e mezza di attesa mi hanno comunicato al Cup di Fano che non c’era posto da nessuna parte. E la cosa assurda è che dopo un mese di cure il problema si è ripresentato quindi probabilmente dovrò pagare una seconda volta. Per una spirometria invece ho trovato ma dovrò andare a Jesi, il primo ospedale disponibile. Ho avuto una trombosi e un edema polmonare, mia moglie è invalida e noi anziani siamo lasciati al nostro destino. Io vivo con una pensione minima: ho lavorato prima nell’industria e poi ho aperto un piccolo negozio in proprio. Ho versato contributi per 49 anni e credo di aver diritto a essere preso in carico dal nostro sistema sanitario. Per noi anziani la salute viene prima di tutto e ci piacerebbe che le istituzioni riflettessero sul valore sociale della terza età per promuovere migliori politiche di inclusione e sostegno. Il benessere degli anziani in fondo riguarda tutti. Inoltre come sappiamo la nostra regione è una delle più longeve quindi se non si risolve il problema al più presto rischiamo di lasciare senza assistenza sempre più persone in futuro. Tanti anziani non sono autosufficienti e anche nelle strutture pubbliche bisogna mettersi in lista di attesa".