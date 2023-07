"Ci servono 4500 euro" Nonnini sventano truffa

"Buongiorno, signori, sono un avvocato del foro di Ancona. Dovreste pagare 4500 euro al tribunale per revocare il fermo disposto sul veicolo di vostra nuora". Sarebbe stato questo il tenore della telefonata tra due truffatori e due coniugi anconetani. Gli anziani avrebbero ricevuto la telefonata a casa, l’altro giorno. Era mattina quando il telefono avrebbe iniziato a squillare. I due nonnini, che vivono in città, avrebbero risposto come fanno sempre: "Pronto, dica, chi è?". È a quel punto che l’interlocutore, dall’altra parte della cornetta, si sarebbe spacciato come un legale del foro dorico. L’uomo, un truffatore, secondo quanto trapela, stava tentando di convincere i due anziani a consegnare la somma di oltre 4mila euro per revocare il fermo disposto sul veicolo intestato alla nuora. Veicolo che dopo un incidente è risultato privo di copertura assicurativa. Tutto falso e i due nonnini l’hanno capito. Così, mentre lei intratteneva il finto avvocato al telefono, lui telefonava al 112, il numero di emergenza. Subito dopo, è partita la chiamata alla nuora: "Non c’è stato nessun incidente e la polizza l’ho pagato qualche giorno fa", avrebbe risposto lei. A quel punto, i due malcapitati inventano una scusa in attesa della volante: "Ci dispiace, ma non abbiamo disponibilità economica". Intanto, dall’altra parte del telefono si era aggiunto anche un finto carabiniere: "Nessun problema potete darcidegli oggetti preziosi". Ma ecco la polizia sulla porta. Gli agenti hanno immediatamente interrotto la chiamata, invitando i nonnini a sporgere denuncia. "Non aprite la porta a sconosciuti e non fermatevi per strada per dare ascolto a chi offre facili guadagni".

Nicolò Moricci