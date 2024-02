Ci si diverte con "Plaza Suite". Sul palco Caprioglio e Tedeschi

"Ah, se queste pareti potessero parlare". Frase detta e sentita spesso. Beh, Neil Simon ci è riuscito: ha fatto parlare una stanza. Una suite di un albergo, per la precisione. E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori... Tutta questa premessa è per presentare ‘Plaza Suite’, che stasera (ore 21.15) avrà come protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio al Teatro Goldoni di Corinaldo.

A distanza di oltre 5 decenni dalla stesura la commedia, che in questo caso è affidata alla regia di Ennio Coltorti, riesce ancora a far ridere per lo strepitoso meccanismo teatrale ricco di invenzioni comiche e battute irresistibili.

Tedeschi e Caprioglio interpretano tre coppie diverse, in tre situazioni diverse, in una suite (la stessa) di un hotel considerato come l’Olimpo per lusso e agi. Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa Suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento.

Nel secondo episodio la coppia è clandestina: due vecchi compagni di classe, lui famoso produttore, lei felice mogliettina-modello. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire.