"Ci sono cumuli di rifiuti pericolosi". Via Carlo Urbani, mozione di Fdi

C’è un cumulo di materiale pericoloso in via Carlo Urbani a Fabriano che non è sfuggito all’occhio attento dei passanti. Grave la sua presenza se si considera che si trova a pochi metri dall’asilo.

E’ il circolo di Fratelli d’Italia a chiederne l’immediata rimozione: "Abbiamo presentato una mozione, attraverso il nostro consigliere Silvi, per verificare la presenza di materiale di risulta (edilizio) nel terreno adiacente l’asilo "Fantaghirò" – spiegano -. E’ sufficiente fare una passeggiata lungo la strada che circonda il perimetro del terreno, di proprietà comunale, per vedere spuntare dallo stesso tondini di ferro e cemento.

Questi materiali costituiscono di certo una fonte di pericolo per la vicinanza all’asilo, senza contare che non sappiamo cosa ci sia sotto il terreno stesso. Si notano infatti a occhio nudo, cumuli di terra che probabilmente coprono materiale che potrebbe essere inquinante e dannoso per l’ambiente".

La richiesta di smaltimento indirizzata al municipio è già partita da parte del circolo locale: "Chiediamo dunque a chi di dovere di effettuare le opportune verifiche e di procedere alla bonifica del suolo che è inglobato in un quartiere densamente abitato, anche per dare decoro urbano a una zona in cui l’incuria e la sporcizia stanno inesorabilmente prendendo il sopravvento nella totale noncuranza dell’amministrazione comunale".