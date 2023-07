"Ci sto a fare fatica a Loreto: otto ragazzi puliscono la balaustra panoramica"

Non si sono fatti prendere dal panico per via della calura estiva e, nonostante l’afa di questo periodo, hanno tirato a lucido la balaustra panoramica di via Sisto V, a Loreto. È un buon esempio di gioventù attenta e sensibile al bene comune quello che arriva dal progetto "Ci sto… a fare fatica!". Hanno aderito alla "chiamata" del progetto otto giovani volontari che, coadiuvati da due tutor, hanno dedicato 15 giorni delle loro vacanze estive dedicandosi a iniziative di pulizia e tutela del bene pubblico.