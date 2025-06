"Ci sto? Affare fatica", i giovani impegnati nelle manutenzioni

È scattato anche a Falconara il progetto ‘Ci sto? Affare fatica’, che coinvolge i giovani in attività di tutela e ripristino del patrimonio pubblico. Ieri mattina i primi dieci ragazzi, tra 14 e 17 anni, sono stati impegnati nella manutenzione delle panchine del Balcone del Golfo. La prossima settimana altri dieci giovani si metteranno all’opera, in questo caso a Castelferretti. Entrambi i gruppi sono guidati dalla tutor Alessia Talevi. Si tratta di studenti degli Istituti superiori di Falconara, Ancona e Chiaravalle. Il progetto, cui ha aderito il Comune, è finanziato dalle Politiche giovanili della Regione Marche e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel territorio è coordinato dal Csv Marche. L’iniziativa promuove la cittadinanza attiva, il senso di responsabilità e l’impegno civico delle nuove generazioni. Al termine di ogni settimana di attività viene consegnato ai partecipanti un ‘buono fatica’, spendibile in negozi convenzionati per libri, materiale scolastico, abbigliamento o articoli per il tempo libero. A portare il loro saluto ai ragazzi, il sindaco Stefania Signorini e l’assessore Elisa Penna.