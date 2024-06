Ciak, il cinepanettone. Sorpresa, si gira il film di Siani e Pieraccioni: centro senza bancarelle

Via alle riprese, si inizia a fare sul serio per il film di Natale girato ad Ancona che vedrà protagonista la coppia inedita Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Dopo i primi sopralluoghi dello scorso maggio e la folla ai casting verso la fine del mese per individuare le comparse della pellicola (si intitolerà "Io e te dobbiamo parlare"), adesso si passa a un deciso upgrade del progetto cinematografico che coinvolge direttamente il capoluogo dorico. Lunedì e martedì prossimi, infatti, la cinepresa inizierà a lavorare in esterna nel cuore della città, ossia il suo centro nevralgico, tra le piazze e i corsi principali. A tal proposito il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha firmato un’ordinanza – la 33 del 2024 – con cui sospende le bancarelle del mercato scoperto del centro per i due giorni di riprese. Stiamo parlando dei banchi che occupano abitualmente via Castelfidardo, corso Garibaldi e la parte di piazza Roma dove si trova la Fontana dei Cavalli. Niente bancarelle per due giorni e nessuna alternativa per i commercianti ambulanti visto che l’ordinanza parla chiaro: dalle 8 alle 20 la zona in questione sarà off limits. Semplicemente le attività di vendita – tramite i bancarellari di piazza Roma sul lato opposto della piazza – saranno sospese.

Una categoria già interessata da altre ordinanze, tra cui quella dell’8 gennaio scorso che di fatto spostava quelli di corso Mazzini in corso Garibaldi e via Castelfidardo fino al termine dei lavori al Mercato delle Erbe (entro il 2025, al massimo primi mesi del 2026). Il Comune sta prorogando di continuo quella soluzione alternativa che però non piace ai commercianti del Corso. Per quanto riguarda il film che si girerà in città, per ora l’ordinanza si limita a imporre quella misura per i primi due giorni, il 24 e 25 giugno, ma presto potrebbero arrivare altri provvedimenti per il prosieguo delle riprese.