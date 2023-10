Ciak, l’orrore delle deportazioni: "Ecco il docufilm in anteprima"

Sarà presentato lunedì (ore 21) in anteprima al Cinema Galleria di Ancona il docufilm ‘The years we have been nowhere’, ideato dall’attivista, scrittore e regista Lucio Cascavilla e dal regista e produttore Mauro Piacentini, i quali saranno presenti in sala. Il tema è quello, straordinariamente attuale, delle deportazioni, e l’obiettivo è dare voce a tutte le famiglie i cui viaggi della speranza spesso si concludono con un ritorno forzato nei paesi di origine, il che spesso significa una vera e propria ‘condanna’. L’opera, prodotta da Survivors Fighters Production e Mauzedao Production, è stata girata in Sierra Leone, e vede la partecipazione, tra gli altri, di Mike Duff (videomaker australiano con oltre 15 anni di carriera e collaborazioni con testate internazionali come BBC, ABC e Al Jazeera), Olivia Godding (modella, attrice e imprenditrice di successo a Freetown, che compare nelle vesti di testimone in quanto migrante), Nadia Rubano (video editor), Roberto Sommella (video editor) e Nina Krajcinovic (giornalista della testata slovena DELO, specializzata in tematiche socioculturali). Ci sono poi Markadams Kamara e Abdulay Daramy, prima emigrati dalla Sierra Leone in Europa, poi deportati nel loro paese d’origine. Il filo conduttore del docufilm sono le storie di Sulemain, Fatima Kamakuye e Patrick, che hanno lasciato la Sierra Leone in cerca di un futuro migliore, riuscendo a costruirsi una nuova vita e una nuova famiglia in Europa e negli Stati Uniti. Salvo poi, a causa di problemi burocratici e alcune infrazioni amministrative, essere strappati alle loro famiglie per essere rispediti nel paese d’origine, dove ormai hanno perso i contatti con gli amici e i familiari.

‘The years we have been nowhere’ è un grido di dolore e di denuncia, un progetto che vuole dare voce a una disperazione che, troppo spesso, rimane sorda ai più. "Perché opporsi alle deportazioni è impossibile – spiegano gli autori –, ma opporsi alla brutalità, permettendo agli uomini e alle donne deportati di mantenere la propria dignità, è civiltà".