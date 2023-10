Ciak, si gira a Fabriano: "Geo" alla scoperta del cammino dei Cappuccini

Ciak si gira nella città della carta. Nei giorni scorsi sono state effettuate in città le riprese di Geo la trasmissione di Rai 3, in compagnia di Angela Serracchioli, per "scoprire e valorizzare il Cammino dei Cappuccini". A partecipare alle riprese anche l’assessore alla Belezza Maura Nataloni. Si tratta di un percorso molto ricco sotto il profilo spirituale, storico, artistico e naturalistico, e molto impegnativo dal punto di vista fisico, a causa della fisionomia dell’entroterra delle Marche.