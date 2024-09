Ciak, si gira con Manuela Arcuri: ecco il film

Ancona e il suo territorio ancora una volta protagonisti di riprese per il cinema, dal centro storico fino al mare del Conero. Dal 2 al 4 settembre si gireranno nel capoluogo e dintorni le scene del film "Tradita" per la regia di Gabriele Altobelli, protagonisti Manuela Arcuri, William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina. Accogliendo la richiesta della società Mattia’s Film, l’Amministrazione comunale ha concesso il nulla osta ad operare le riprese cinematografiche in piazza San Francesco e in Via XXIX Settembre. Quanto alle riprese lungo la costa, le imbarcazioni di scena e supporto con a bordo quattordici persone partiranno, come da richiesta, da Marina Dorica e gireranno le immagini prevalentemente alla spiaggia delle Due Sorelle.