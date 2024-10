Ciak, si gira la fiction Rai: "Balene": come cambia la viabilità

Nei prossimi giorni verranno girate in centro e in altre zone del territorio comunale le riprese di una nuova serie tv Rai, dal titolo "Balene", diretta da Alessandro Casale e interpretata dai noti volti di Veronica Pivetti (nella foto), Carla Signoris, Giorgio Tirabassi e Manuela Mandracchia. Per garantire il regolare svolgimento della viabilità sono state apportate alcune modifiche alla sosta e al transito: il 21 ottobre interesseranno il parcheggio a monte di Portonovo e il parcheggio La Torre di Portonovo. Il 22 ottobre via XXIX Settembre, Piazza Kennedy , Piazza della Repubblica, Piazza del Plebiscito, Via Gramsci e ancora i due parcheggi di Portonovo.

Il 24 e il 25 ottobre la troupe sarà di nuovo a Portonovo occupando spazi del parcheggio a monte e impegnando l’area del belvedere nei pressi della rotatoria con la strada provinciale del Conero. Il 26 ottobre dalle 7 alle 19 in piazza IV novembre sarà istituito il divieto di sosta e fermata sia in Largo Paul Harris, sia nell’area retrostante “Unicorn”, sia nella parte laterale dello stesso, per collocazione del campo base tecnico. Il divieto di sosta e fermata è esteso all’area antistante l’ex ristorante Passetto e a tutti gli stalli di sosta lato mare compresa la diramazione che adduce al Monumento.