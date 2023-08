"Ciao amore". E prova a strappare la collana

"Ciao Antonio, amore, da quanto tempo non ci vediamo!" E prova a strappargli dal collo la catenina ma lui resiste e la mette in fuga. Nuovo tentato raggiro con la tecnica dell’abbraccio in città e sempre nel quartiere Minonna a distanza di poco meno di un paio di settimane dal tentato raggiro nel quale era stato coinvolto un altro pensionato jesino. Protagonista sempre una donna dall’accento dell’Est probabilmente la stessa: in quel caso si era buttata al collo del pensionato cercando di rubargli la catenina d’oro. Analoghe le modalità del nuovo tentato raggiro. La donna sarebbe scesa da una Citroën che la aspettava poco distante dal luogo scelto per colpire con a bordo il complice. Si è introdotta nel cortile di proprietà della vittima, impegnata in lavori manuali, facendo finta di conoscerlo ed essere stata una sua amante e chiamandolo per nome (sbagliato). Il pensionato però ha risposto seccamente: "No, io non mi chiamo Antonio e non la conosco". Ma la donna aveva già varcato il cancello aperto e continuava a parlare come se nulla fosse. L’uomo ha cercato di liquidare quella sconosciuta in fretta ma chinandosi per riprendere il suo lavoro ha fatto involontariamente uscire dalla catenina la maglietta. La donna a quel punto ha tentato di strappargli la catenina ma l’uomo prontamente l’ha allontanata mettendola in fuga.