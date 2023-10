"Ciao Simone, infermiere coraggioso"

Un esercito di volontari in divisa per l’ultimo saluto a Simone Paradisi, il 44enne deceduto venerdì a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre si allenava in palestra. Con le loro divise hanno circondato la chiesa come a proteggere gli ultimi momenti di quell’uomo che aveva trascorso gran parte della vita ad aiutare gli altri. Insieme ai volontari, ai tanti infermieri del 118 c’erano anche i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, ma anche tante persone che Simone lo avevano conosciuto in servizio tra le corsie del pronto Soccorso, o sulle strade a spalare fango dopo l’alluvione. "Lui aveva sempre tempo per tutti – il ricordo di un collega –, era una di quelle persone a cui dovevi dire di fermarsi, di pensare di più a se stesso, ma era fatto così e lo ha dimostrato anche in punto di morte". Nella notte tra venerdì e sabato gli organi donati dal 44enne hanno salvato altre vite. "Un infermiere coraggioso", così lo ricordano tutti quella maledetta notte del 15 settembre, quando il Misa esondò e Simone si adoperò subito per portare al sicuro i più fragili. Non solo infermiere, ma anche angelo del fango che da venerdì è volato in cielo. Il suo profilo Facebook continua a essere inondato di messaggi dalle tante persone che non si capacitano di questa perdita e che fino all’ultimo hanno sperato, pur conoscendo la gravità delle condizioni in cui era arrivato quella sera in ospedale. Di colpo è crollato a terra in palestra e nemmeno l’immediato intervento con il defibrillatore è servito a nulla, è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Ieri a portare il feretro c’erano i colleghi, mentre gli altri con gli occhi gonfi, immobili, fissavano la bara di legno uscire nel sagrato della chiesa. Ad attenderla, all’uscita, dopo averla accompagnata all’ingresso i gonfaloni della Croce Rossa e quello dell’Avis di Corinaldo, mentre a seguire il carro funebre c’erano le ambulanze che per un minuto hanno acceso le sirene prima che Simone partisse per l’ultimo viaggio, quello eterno. Per quindici minuti il Rione Porto si è fermato: i residenti alle finestre si sono uniti all’applauso delle tantissime persone che hanno riempito il piazzale e la piccola area verde antistante il sagrato della chiesa, troppo piccola per contenerle tutte. Nella sua breve vita, Simone ha lasciato un segno indelebile nei confronti di chiunque lo abbia incontrato nella sua vita. Dalla notizia della sua morte, continuano a susseguirsi messaggi sul suo profilo Facebook, come se non se ne fosse mai andato e potesse ascoltare tutto quello che le persone che lo hanno amato hanno ancora da dirgli.

Silvia Santarelli