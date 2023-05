Ciarimboli di nuovo al lavoro "La mia intenzione è quella di mantenere gli stessi assessori"

Di nuovo al lavoro senza soluzione di continuità il sindaco del borgo del vino Lacrima Enrico Ciarimboli. Non è ancora ufficiale ma il primo cittadino riconfermato ha intenzione di mantenere la squadra del primo mandato. "Non l’ho ancora formalmente nominata ma ho intenzione di mantenere gli stessi assessori" spiega Ciarimboli. Del resto si sa.. squadra vincente non si cambia. "Oggi è il giorno dei ringraziamenti – commentava ieri mattina dopo aver analizzato, trascorsi i festeggiamenti con la sua squadra, l’esito del voto –. Voglio ringraziare tutti i morresi che ancora una volta ci hanno scelto per amministrare il nostro bellissimo borgo. Grazie anche ai tanti non morresi, conosciuti in questi anni, che ci hanno sostenuto ed incoraggiato. Il successo ottenuto è stato soprattutto il riconoscimento del lavoro fatto e la volontà di farci proseguire nei nostri programmi. Siamo già al lavoro per proseguire nella nostra attività amministrativa". Definita la composizione del nuovo Consiglio: oltre al primo cittadino siedono in maggioranza: Raniero Romagnoli (628 voti) che è vicesindaco, Jonathan Bartolini (615), Alessandra Boldreghini (609, assessore), Alessandra Belardinelli (582), Gianluca Nisi (580), Giorgia Bianchi (578), Nicola Gambadori (578). Per l’opposizione (lista Morro d’Alba insieme) entrano invece il candidato sindaco Gaspare Damico (434) e i consiglieri Rita Ferro (493) e Veronica Giuliani (451).

Sara Ferreri