Ciarimboli in campo in attesa dell’avversario

Verso le urne del 14 e 15 maggio, dovrebbe essere una sfida a due a Morro d’Alba sull’onda dell’attuale assetto del Consiglio. Me se il sindaco uscente Enrico Ciarimboli ha annunciato la propria ricandidatura nell’alveo del centrosinistra, non c’è ancora un avversario che dovrebbe essere espressione dell’attuale minoranza.

Ciarimboli incontrerà la cittadinanza per la presentazione della lista e del programma domani (ore 21.15) all’Auditorium Santa Teleucania. "La lista continuerà a incontrare i cittadini per un dibattito sui temi della campagna elettorale ogni venerdì di aprile e maggio, stessa ora e stesso luogo, fino alle elezioni" spiegano dalla lista civica Morro d’alba Comune. "Già due cantieri per circa un milione di euro sono stati completati con i fondi del Pnrr – rimarcano evidenziando l’attività svolta nei primi cinque anni – e sono stati ottenuti 100mila euro di fondi per la cultura. Tanti i progetti realizzati con bandi cofinanziati dalla Regione, non ultimo la nuova illuminazione a led del Castello. Il nido comunale sarà pronto a settembre 2024".