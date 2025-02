Cibi scaduti e mal conservati: 8mila euro di multa

Superamento della data di scadenza di prodotti alimentari, cattiva conservazione di prodotti freschi, stati di alterazione diffusi di alimenti di origine animale, carne e pesce, e vegetale. Un bollettino affatto positivo che ha avuto subito gravi conseguenze. E’ quanto hanno accertato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Gli alimenti a rischio sono stati tutti sequestrati. Nel mirino è finita una rivendita di frutta e verdura e carne e pesce congelati che dovrà rispondere di quanto rilevato. Quei beni ovviamente erano destinati alla vendita a ignari acquirenti. Per le infrazioni di natura amministrativa è stata comminata sanzione con pagamento in misura ridotta pari a tremila euro. Per l’infrazione di natura penale, per la quale l’attuale normativa prevede la conversione da reato penale a violazione amministrativa, il pagamento, entro ridotti termini e in misura ridotta, di cinquemila euro. Complessivamente, dunque, ottomila euro di sanzioni a carico del titolare dell’esercizio raggiunto dal provvedimento dei poliziotti in queste ore. Il controllo dell’esercizio pubblico da parte degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano è avvenuto lo scorso fine settimana assieme al personale dell’Ufficio Igiene dell’Ast fabrianese. Segnalazioni c’erano state da parte di avventori, persone del posto che recandosi nel negozio avevano notato qualcosa di strano. Gli agenti sono così intervenuti subito per verificare quanto sospettato. L’accertamento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, disposto dal questore di Ancona Capocasa, che ha visto coinvolte tre pattuglie di agenti di polizia, di cui una in borghese. Hanno messo in atto un piano predisposto alla luce delle segnalazioni di criticità ricevute dai fabrianesi negli ultimi tempi con particolare riguardo alle aree ed arterie cittadine più affollate. Infatti i poliziotti accanto al controllo amministrativo di sette pubblici esercizi, hanno istituito posti di controllo lungo via Dante, viale XIII luglio e cortina San Nicolò. Al termine del servizio sono stati controllati 19 veicoli, identificate 43 persone e individuate 12 con precedenti penali a loro carico. Altri controlli saranno effettuati a breve, anche nel fine settimana, non solo dalla Polizia ma anche dai Carabinieri sempre in servizio di pattugliamento sul territorio, non solo sulle principali arterie ma anche in centro storico e nei locali di maggiore frequentazione. Un’azione per garantire la sicurezza sul territorio.