Cibo scaduto nel negozio di alimentari "Multato, ma pensavo si potesse fare"

Barattoli di legumi e buste di lievito scaduti. Sono stati trovati dalla polizia in un alimentari del Piano. Il titolare, mentre gli agenti gli stavano facendo notare che non poteva tenere quegli alimenti per la vendita, ha risposto che secondo lui potevano essere buoni altri 90 giorni dopo la scadenza e per questo li avrebbe ancora tenuti esposti. Il controllo risale a mercoledì e rientra nell’operazione denominata "Alto impatto", quella coordinata dal questore Cesare Capocasa, su indicazione del prefetto e disposta in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ormai si attua da mesi sul territorio.

Nel pomeriggio sono entrati nell’attività, in via Colombo, specializzata nella vendita di frutta e verdura. Negli scaffali c’erano i prodotti scaduti. Il titolare riteneva che poteva tenerli fino a 90 giorni, forse ritenendo che fosse già in vigore una proposta europea per cui si possono mettere etichette con scritto "spesso buono oltre" unito alla dicitura già presente che indica "da consumarsi entro". La proposta però non è ancora legge. Il commerciante è stato multato di 2.333 euro.