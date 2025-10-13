Il cibo di Torrette nel mirino: “Piatti da incubo e immangiabili”. In ospedale protestano i pazienti

Ancona, 13 ottobre 2025 – Trenta giorni ricoverata all’ospedale di Torrette con i pasti somministrati definiti “da incubo e immangiabili”. Che negli ospedali non si mangia come a casa è risaputo ma la segnalazione che una paziente di 62 anni, anconetana, ha voluto fare contattando il Carlino, va oltre a una questione di gusto. “La minestrina emanava un fetore puzzolente – racconta la donna, dimessa dal reparto di Gastroenterologia pochi giorni fa – io avevo sforzi di stomaco solo per annusarla.

"Non l’ho mai mangiata, la rimandavo indietro ma come me tanti altri pazienti. Ci siamo lamentati tutti del cibo che arrivava, io pietanze così cattive non penso di averle mai viste. Arrivavano in piatti di carta e plastica, con una pellicola trasparente sopra a sigillarli. Come aprivo quella pellicola arrivava il fetore. In alternativa ho chiesto il purè un giorno ma il personale mi ha risposto che non c’era, era terminato. Allora ho detto: ’Ma scusi se mi cade un piatto a terra come faccio?’ Mi hanno risposto: ’Digiuni’”.

La paziente ha mangiato raramente i piatti arrivati in camera e quando ha chiesto se poteva farsi portare cibo da casa gli è stato detto di no, per il bene della sua salute. “Ho chiesto al primario che mi serviva – continua la donna – ma avendo avuto un problema gastrico mi ha spiegato che dovevo mangiare con una dieta apposita stabilita dall’ospedale”. Una dieta che ha finito per quasi digiunare.

“La colazione andava benino – prosegue la paziente – con fette biscottate confezionate e tè. Poi contavo nella frutta, la mela era buona, andavo avanti con quelle. La carne era sempre dura, i fagiolini sembravano conditi con olio del motore, le carote lesse arrivavano mezze crude quindi non le mangiavo, il pesce una soletta delle scarpe. Lo stesso personale che ci serviva quelle schifezze ci esortava a protestare perché si rendeva conto che avevamo ragione. Parlando con il mio commercialista, che è stato ricoverato nello stesso reparto un anno fa, la situazione era la stessa. L’ospedale non ha una mensa interna, non c’è un centro cottura, arriva tutto imbustato da fuori poi viene scaldato e scongelato e servito a noi. Non so quanto nutrimento possa anche avere un certo cibo servito così”.

Marco Armando Gozzini, direttore generale Azienda ospedaliera universitaria delle Marche

Attualmente è una ditta del nord Italia a fornire i pasti il cui centro cottura sarebbe in Toscana. Le lamentele sono note alla direzione dell’ospedale regionale che proprio per superare la scarsa qualità sta cercando di invertire la marcia. “Abbiamo alzato i livelli di qualità – spiega Armando Gozzini, direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Torrette – nel mettere a bando la gara per il nuovo gestore e credo che già entro la fine dell’anno sarà pronto il centro cottura interno all’ospedale. I lavori sono a buon punto, si stanno ultimando. Il cibo verrà cotto e preparato a Torrette, ci saranno anche piatti biologici e il vassoio sarà personalizzato. Ovviamente è stato alzato anche il prezzo del costo a pasto proprio per avere pietanze migliori per i pazienti e anche per il personale che usufruisce del servizio mensa”.

Già nel 2022 la vecchia direzione dell’ospedale di Torrette, all’epoca c’era come dirigente Antonello Maraldo, aveva annunciato l’arrivo in 18 mesi della mensa interna al nosocomio dopo aver sbloccato uno stallo durato due anni, per un ricorso, e sciolto la procedura per realizzare il progetto. I pazienti attendono ancora.