Ciccarelli lascia una città "con meno reati"

di Silvia Santini

Il tenente colonnello Luigi Ciccarelli lascia la Compagnia dei carabinieri di Osimo per prendere servizio da oggi ad Ancona, alla Legione Marche, come responsabile infrastrutture dell’Arma, un "cambio di passo" dopo 38 anni di servizio. La sua esperienza è partita da Monreale nel palermitano dove ha lavorato in contesti difficili ed è arrivato a Osimo nel 2018 proveniente dal Comando provinciale di Potenza. Lì, dal 2011, aveva ricoperto l’incarico di capo-ufficio Comando. "Era l’11 settembre 2018 e da quel momento cinque anni sono volati qui a Osimo. Sono stati intensi. Lascio un territorio con meno reati, un territorio più sicuro. L’attività serrata di prevenzione, contrasto e informazione che è stata messa in campo ha avuto ricadute positive proprio in termini di sicurezza e di diminuzione degli illeciti", ha detto ieri in caserma, ai saluti. L’esperienza del colonnello è tale da avergli permesso di analizzare il territorio: "Qui non c’è delinquenza autoctona, ci sono malviventi che arrivano da fuori. Numerose sono state le attività portate a compimento, quella dell’Audi S4, terrore dei furti in abitazioni, "Baci e abbracci" (furti di collane agli anziani), l’altra della banda che razziava gratta e vinci dalle tabaccherie, "On the road" che si è chiusa con il fermo di "topi d’auto" attivi anche nei pressi dei cimiteri e poi "Bonnie e Clyde", i ladri di zainetti e portafogli nelle spiagge. Ci siamo spesi nei centri di aggregazione degli anziani per informare sugli approcci finalizzati alle truffe e nelle scuole per elencare i rischi dell’abuso di alcol e della guida sotto sostanze stupefacenti. Ringrazio la grande collaborazione dei cittadini per agire tempestivamente, è un territorio vivo da questo punto di vista. Dispositivi con le altre forze dell’ordine sono stati attuati anche nel centro cittadino a tutela della sicurezza pubblica". Al suo posto al vertice della compagnia osimana subentrerà il maggiore Gianluca Giglio, comandante del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Rieti e già comandante di Montegiorgio. Qualche giorno fa ha salutato il sindaco Simone Pugnaloni che ha detto: "Gli ho rivolto un sentito ringraziamento da parte della comunità osimana per la quale si è prodigato in questi anni di suo mandato. In particolare vorrei ricordare la collaborazione che ha saputo alimentare con le altre forze dell’ordine e la nostra polizia locale, grazie alla quale sono stati svolti tantissimi servizi congiunti di controllo del territorio, specialmente in centro storico".