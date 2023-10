Ciccioli a gamba tesa: "Molo per le grandi navi, coraggio e avanti tutta". Centrodestra spaccato

"Sullo sviluppo del porto occorre avere coraggio, perciò dico ‘sì’ convintamente per la difesa del progetto del Molo Clementino e per la salvaguardia dell’ambiente arrivando a emissioni zero con l’elettrificazione delle banchine e l’utilizzo del carburante ‘verde’ e dell’idrogeno. L’area metropolitana di Ancona può avere tre grandi partner: Fincantieri, Msc e Amazon. Attori internazionali per far decollare la città al meglio e rendere il suo porto capitale dell’Adriatico. Non facciamoci sfuggire queste opportunità". A dirlo non è un esponente della minoranza di centrosinistra che il progetto del molo Grandi Navi da crociera l’aveva voluto fortemente prima della bocciatura dell’attuale giunta Silvetti, ma Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale e uomo forte della destra nel capoluogo. Dopo il ‘colpo di mano’ la notte prima della presentazione della squadra di governo della città, quando l’assessore alla cultura è cambiato in dirittura d’arrivo, Ciccioli entra di nuovo a gamba tesa nei confronti della coalizione di centrodestra che sostiene Daniele Silvetti. Attraverso una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia ha di fatto smentito la posizione sia di Silvetti che del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che non hanno mai nascosto la loro preferenza prioritaria alla cosiddetta ‘Penisola’, tagliando fuori il progetto dell’hub croceristico di Msc al Molo Clementino.

Nelle ultime settimane il ‘no’ secco e deciso di Silvetti a quella banchina esterna al porto di fronte alla Fincantieri ha iniziato a scricchiolare sotto i colpi arrivati dall’Autorità Portuale, delle categorie portuali e della stessa destra. Le parole di Carlo Ciccioli non ammettono repliche: "Lo sviluppo del porto rappresenta il nodo nevralgico sul quale occorre avere coraggio, non spregiudicatezza, dico coraggio. Mi spiego. Un molo esterno area Fincantieri, lato mare, per le grandi navi da crociera, utilizzabile in seguito per il grande diporto. Una tessera imprescindibile per una sempre maggiore integrazione tra porto-aeroporto-interporto. Le navi di crociera aumenterebbero in frequenza e numero di approdi, fino a tre a settimana con grande potenziamento turistico, ancora di più se con l’apporto di Costa Crociere e Viking. Il connubio con l’Alta velocità ferroviaria, da potenziare non solo con Trenitalia, per ora modesto; Msc ha acquistato il 50% di Italo per farlo diventare l’Alta Velocità del versante Adriatico, senza dimenticare la rinascita dell’aeroporto delle Marche con nuovi voli e dell’interporto con Amazon. In attesa del completamento delle banchine 27 e 28 con ulteriori riempimenti e della realizzazione della nuova Penisola che rappresenterà il tassello conclusivo del progetto portuale, i cui tempi realisticamente si misurano tra 15-20 anni. Mi auguro, quindi, che non ci siano voci dissonanti rispetto al miglioramento delle infrastrutture, ma che al contrario ci sia una ‘visione orgogliosa e vasta’ di ciò che possiamo realizzare senza sacrificare il tema ambientale e quello culturale, salvaguardo entrambi". Adesso la palla passa a Silvetti.