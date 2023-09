Ciccioli alla Messa a Pianello: "Nessuna frattura con le famiglie delle vittime: solo destino beffardo"

"Le vittime erano nel posto sbagliato al momento sbagliato". Per questa e per altre dichiarazioni durante la seduta straordinaria del consiglio regionale dedicato proprio all’alluvione, l’11 ottobre 2022, Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia, era stato sommerso dalle critiche. Al punto da fargli saltare un posto ormai certo all’interno della giunta Acquaroli protagonista proprio in quel periodo del rimpasto di governo. A distanza di un anno dal tragico evento, venerdì sera, durante la santa messa officiata al campo sportivo di Pianello di Ostra, Carlo Ciccioli era presente. Le polemiche? Dimenticate: "Non c’è stata alcuna frattura con le famiglie delle vittime e nessuna ferita da rimarginare _ dice Ciccioli al Carlino _. all’epoca è stata montata una polemica su una frase male interpretata. Il caso si era subito risolto, senza strascichi di sorta. Più volte ho incontrato i familiari e spiegato cosa intendessi dire con quelle affermazioni, ho incontrato il povero Simone (figlio di Brunella Chiu, il cui corpo è stato recuperato a Vieste e riconosciuto due giorni prima dell’anniversario, e fratello di Noemi, ndr.) anche al Molino Mariani dove lavora, sono stato a cena con lui. Ogni contraddizione era stata sanata già all’epoca, anche con gli altri familiari. Non ho mai inteso con le mie parole che la responsabilità di quanto accaduto fosse imputabile alle vittime, ci mancherebbe, anzi volevo dire che si è trattato di un destino beffardo. Sono state circostanze di vita incredibili, dolorosissime e per questo sono vicino a tutti coloro che hanno perso delle persone care. La frase su Nando Olivi (il pensionato travolto nel seminterrato dove viveva a due passi dal ponte sul fiume a Pianello, ndr.)? Il nipote, mi sembra, l’aveva esortato a salire ai piani alti della casa, ma lui era rimasto nel suo appartamento. Ecco quanto accaduto, non sono io a dirlo, sono i fatti". Ciccioli, venerdì sera, ha seguito la messa officiata dal vescovo di Senigallia, Mons. Franco Manenti, con la partecipazione dei religiosi di tutte le diocesi colpite dall’alluvione, assieme al prefetto Darco Pellos, al presidente delle Marche Acquaroli, all’onorevole Lucia Albano e ai sindaci dei centri alluvionati: "C’era un clima molto intenso, emozionale. È stata una cerimonia toccante a cui ho assistito, come tutti, in rigido silenzio. Un momento difficile da dimenticare. Sia prima che dopo la funzione ho incontrato i familiari delle vittime, ci siamo salutati cordialmente".

p.cu.