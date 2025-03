Ciccioli: "Dispiace, ma ci sono le regole"

Il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli interviene sulle dimissioni dei consiglieri Marcello Liverani e Davide Da Ros. "Siamo dispiaciuti per l’allontanamento da Fratelli d’Italia dei consiglieri comunali Marcello Liverani e Davide Da Ros, ma la nostra richiesta di una fase di pausa e riflessione da parte loro, dopo la recente condanna anche in appello per diffamazione nei confronti di una donna, mamma di due bambini per vicende familiari e personali, ci è sembrata una proposta corretta – spiega l’onorevole Ciccioli -. Indubbiamente la vicenda, sulla quale non vogliamo assolutamente entrare nel merito, ci ha creato forte imbarazzo. Ci dispiace ancora di più perché Marcello Liverani è stato tra i primi, anni fa, ad aderire a Senigallia a Fratelli d’Italia con la sua lista civica. Ma esistono precise regole etiche e di linea politica, che tutti noi siamo chiamati a rispettare. Al di là della condanna tale condizione è insormontabile. Prendiamo atto che comunque i due consiglieri entrati nel gruppo misto continueranno a sostenere la coalizione di centrodestra del sindaco Olivetti in Comune, e questo non può che farci piacere. Nei prossimi giorni si svolgerà regolarmente il previsto Congresso comunale di FdI di Senigallia che esprimerà un nuovo Presidente e un rinnovato consiglio direttivo, che terrà conto delle nuove e qualificate adesioni del tesseramento 2024".