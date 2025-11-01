Ciccioli e il film sulla Palestina: "La libertà nasce dal confronto. Ragazzi, vi invito a un altro evento"

"La libertà educativa nasce dal confronto, Rubini sembra spaventato da questo pilastro della democrazia". Getta benzina sul fuoco del dibattito, acceso nelle scorse settimane, l’intervento di Carlo Ciccioli, europarlamentare di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR. E lo fa attaccando frontalmente il consigliere comunale di Altra Idea di Città, Francesco Rubini: "In risposta alle dichiarazioni di Francesco Rubini – afferma l’ex consigliere regionale di destra e medico anconetano – desidero ribadire un principio fondamentale dell’istruzione: fornire a tutti gli strumenti per formarsi un’opinione libera, critica e obiettiva, capace di valutare i diversi punti di vista. Solo così si può parlare di una vera coscienza critica e di un pensiero autonomo. La scuola e le istituzioni culturali devono accompagnare i giovani verso la costruzione di un pensiero libero, non ideologico, fondato sul pluralismo delle idee e sul confronto tra opinioni diverse. È in questo spazio che si cresce e si diventa cittadini consapevoli. Il confronto non dovrebbe mai spaventare. Eppure, per Rubini, come per una certa sinistra, ciò sembra valere solo quando a portarlo avanti è una parte sola. Alla faccia della democrazia. La vera democrazia vive del dialogo, non del pensiero unico".

Carlo Ciccioli passa poi ad analizzare un altro aspetto: "Agli studenti del Rinaldini rispondo con un accenno personale. Nella mia vita non mi sono mai sottratto al confronto, anzi, spesso l’ho cercato, soprattutto con chi non la pensava come me. Non per convincere, ma per arricchirmi e, qualche volta, anche per acquisire altre idee. Un confronto democratico che, evidentemente, spaventa Rubini e molti altri esponenti della sinistra, troppo spesso arroccati su posizioni ideologiche. Eppure è proprio il principio socratico del dialogo e della confutazione delle certezze a fondare la ricerca della verità: un cammino di libertà che non dovrebbe mai essere sacrificato sull’altare dell’ideologia e del pensiero unico".

Infine una mano tesa, dal senso abbastanza provocatorio, proprio agli studenti: "Concludo con una proposta: cosa dite quando ci sarà (presto) un documentario sulla strage del 7 ottobre 2023 nel quale sarà raccontata la storia dei sopravvissuti dell’esecuzione a freddo in un pacifico concerto in Israele di giovani che ha provocato circa 1.200 morti e oltre 250 persone prese in ostaggio, molte delle quali uccise successivamente nei tunnel, se organizzassi un’iniziativa analoga?".

p.cu.