Ciccioli: "Il Corridoio. Adriatico-Baltico sia una priorità"

Il Corridoio Adriatico-Baltico rappresenta una necessità geografica e geostrategica per il futuro dell’Europa e delle sue infrastrutture. Il completamento di questo progetto richiede due condizioni fondamentali: in primo luogo, mobilitare risorse, riconoscendo che i fondi pubblici da soli non saranno sufficienti, e, in secondo luogo, avviare una pianificazione nazionale concreta, evitando ulteriori ritardi. Quindici anni possono sembrare tanti, ma in un progetto di tale complessità e portata non lo sono affatto. Bisogna procedere con celerità" risponde così il Commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikōstas all’onorevole Carlo Ciccioli, intervenuto ieri in Commissione Trasporti per sollecitare risposte concrete sulle modalità di finanziamento del Corridoio Adriatico-Baltico, un’infrastruttura strategica per la crescita economica e la competitività dell’Europa.

In qualità di europarlamentare marchigiano, Ciccioli è particolarmente impegnato nel monitorare che tutte le attività necessarie procedano senza intoppi e che i fondi previsti vengano effettivamente messi a disposizione, affinché il progetto diventi realtà nei tempi previsti. "La realizzazione del Corridoio Adriatico-Baltico – ha affermato l’onorevole Ciccioli – non è solo un’opera fondamentale per migliorare i collegamenti tra Nord e Sud Europa, ma rappresenta una vera opportunità per lo sviluppo economico e commerciale delle regioni adriatiche, incluse le Marche. Stime generali presenti in studi economici e rapporti sul settore dei trasporti marittimi, come quelli dell’International Transport Forum (ITF) e della Commissione Europea dicono che il Mediterraneo, con oltre il 30% del commercio marittimo globale, gioca un ruolo chiave nello scenario economico internazionale e i porti adriatici si confermano snodi fondamentali per la logistica europea".

Ciccioli ha quindi ribadito la necessità di completare il Corridoio nei tempi stabiliti e di creare le condizioni per attrarre investimenti privati, indispensabili per accelerare i lavori e garantire un’infrastruttura moderna ed efficiente.